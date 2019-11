Tuttosport sulla Salernitana: “Ventura striglia Cerci”

Spazio alla Salernitana nelle pagine interne di Tuttosport con i tentativi del tecnico Gian Piero Ventura di recuperare Alessio Cerci (e Thomas Heurtaux): “Ventura striglia Cerci”, titola il quotidiano piemontese che continua: “Ha organizzato un test per far trovare la forma dell’ala della Salernitana. Ventura studia l’Ascoli e mette minuti nelle gambe di Cerci e Heurtaux spediti sul green dell’Ultimo Minuto per giocare un’amichevole coi baby di Primavera e Under 17”.