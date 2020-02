© foto di Alessio Del Lungo

“Cessione Livorno: frenata”, titola così Tuttosport in edicola sul passaggio di consegne da Aldo Spinelli a Majd Yousif. “La trattativa non è affatto chiusa come sembrava in un primo momento. Per adesso fra Spinelli e Yousif solo uno scambio di documenti, difficile una svolta nella prossima settimana. - continua il quotidiano parlando di mercato – Ufficiale l’arrivo di Silvestre, firma fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza”.