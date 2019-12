© foto di stefano tedeschi

Spazio all’anticipo di Serie B fra ChievoVerona e Juve Stabia nelle pagine interne di Tuttosport che titola: “Chievo, assalto alla A”. “Ore 21, l’anticipo: i veneti ricevono la Juve Stabia, con una vittoria entrerebbero in zona vittora diretta”, si legge nel sottotitolo. Poi spazio alle parole del tecnico veronese Marcolini (“Stiamo crescendo, ma non siamo la Juve della B: ci sono 5-6 club costruiti per vincere) e della punta campana Forte (“Il momento è difficile però sapremo superarlo”).