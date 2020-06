Tuttosport sulla Serie B: “Il Livorno rischia grosso. Iscrizione a rischio”

Spazio alla situazione in casa Livorno su Tuttosport in edicola che titola “Il Livorno rischia grosso”. Il quotidiano torinese poi continua: “I tifosi temono la mancata iscrizione al prossimo campionato. Dopo il fallimento della trattativa tra Spinelli e Yousif per la cessione della società la situazione si fa complessa”.

"Il 20 giugno si avvicina velocemente e gli amaranto hanno davanti a loro un’impresa ai limiti del possibile. Se da una parte è vero che con 30 punti in palio qualche timida speranza di salvezza esista ancora, dall’altra non si può far finta di niente: la classifica è impietosa e il distacco dalla zona tranquilla dista un’eternità. - si legge ancora - I guai giudiziari (accusa di riciclaggio) che hanno travolto l’imprenditore libanese Majd Yousif hanno fatto naufragare la trattativa in essere con la famiglia Spinelli E visto che la famiglia Spinelli continua a dichiarare di voler terminare la propria avventura a Livorno il 30 giugno, i tifosi si interrogano su quali saranno gli scenari futuri: il rischio che la squadra non venga iscritta al prossimo campionato, infatti, è concreto".