© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Nesta vicino al Frosinone e per Cerri c'è il Pescara": è questo il titolo di apertura dell'edizione odierna di Tuttosport dedicata alla serie B. L'ex tecnico del Perugia, infatti, è uno dei candidati principali per la panchina del club ciociaro, retrocesso in questa stagione dalla serie A.

Come si legge in apertura, "rimangono in B diverse panchine scoperte, ma nei prossimi giorni il risiko degli allenatori andrà completandosi. Oggi potrebbe sistemarsi quella del Frosinone. Nelle ultime ore Alessandro Nesta sembra aver superato Fabio Grosso ed è diventato il candidato numero 1 per la panchina ciociara. Oggi è previsto l'incontro risolutivo che potrebbe portare alla fumata bianca".