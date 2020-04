Tuttosport sulla Serie C: “Terni nel cuore. Bandecchi investe”

Spazio su Tuttosport al presidente della Ternana Stefano Bandecchi che nei giorni scorsi ha lanciato un nuovo progetto sociale: Terni nel cuore, in cui ha investito un milione e mezzo di euro per i primi tre anni. L'obiettivo è “aiutare i più bisognosi a prescindere dal coronavirus. - spiega Bandecchi al quotidiano piemontese - La durata del progetto sarà triennale. L’obiettivo sarà quello di aiutare i più bisognosi, prima di tutto a livello alimentare e igienico, tentando poi di ridare dignità alle persone, magari attraverso un lavoro. Io metterò a disposizione 500 mila euro per il primo anno, per un totale di un milione e mezzo in tre anni”.