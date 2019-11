© foto di stefano tedeschi

“Reggina da sogno”, titola così nelle pagine interne Tuttosport in edicola facendo il punto sulla capolista del Girone C di Serie C, unica squadra imbattuta assieme alla Juventus nei campionato professionistici del nostro paese”. “Siamo una macchina da guerra e vogliamo continuare a esserlo fino alla fine. - sono le parole del tecnico Domenico Toscano – Ma senza i nostri tifosi sarebbe stato difficile conquistare sette vittorie al Granillo”.