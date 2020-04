Tuttosport sulla terza serie: “In Serie C idea fondo di garanzia”

vedi letture

“In C idea fondo di garanzia”, titola così Tuttosport in edicola in vista dell'assemblea di Lega Pro che si terrà nella giornata di oggi. L'idea della lega guidata da Francesco Ghirelli è quella di istituire un fondo di garanzia o solidarietà che raccolga il 10% di ogni eventuale stipendio non pagato in Serie A e Serie B a favore di quelli di Serie C. In assemblea inoltre si parlerà delle fideiussioni (di questo e del prossimo campionato) e delle varie scadenze.