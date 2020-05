Tuttosport sulla terza serie : “Lega Pro in rivolta. L'ipotesi sciopero”

Resta in ebollizione la situazione in Serie C dopo la decisione del Consiglio Federale di far ripartire il campionato e la lettera del presidente Gabriele Gravina (che apre anche alla possibilità di giocare solo play off e play out). E su questo apre Tuttosport con il titolo: “Lega Pro in rivolta. L'ipotesi sciopero”. “Tanti club contrari alla ripresa del campionato. L'idea circola tra i club, ma per adesso non avrebbe la maggioranza. - si legge ancora – Si aspetta il 28 quando di pronuncerà il Governo. L'apertura di Gravina”. Di fianco spazio alla situazione opposta in cadetteria con il titolo: “La Serie B invece non vede l'ora”.