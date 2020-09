Tuttosport sulla vittoria del Milan: "Ibra fa bum bum!"

"Ibra fa bum bum!". Questo il titolo che è possibile trovare al centro della prima pagina di Tuttosport in riferimento alla vittoria del Milan di ieri sera sul Bologna. Infinito Zlatan, si legge, dopo il gol in Europa League, la doppietta nel debutto in campionato. Rossoneri in salute e Maldini annuncia nuovi acquisti: arriverà quasi sicuramente un difensore centrale che è l'assoluta priorità.