Tuttosport sulla vittoria dell'U20: "Super Sottil: gol e assist. Grande Italia, Irlanda ko"

"Super Sottil: gol e assist. Grande Italia, Irlanda ko". Questo il titolo a pagina 9 che Tuttosport dedica all'Italia Under 20 che ha battuto per 2-0 l'Irlanda Under 21: "Emergenza Coronavirus: al posto dell'Under 21 gioca l'Under 20 con appena quattro più esperti: trionfo! Cutrone: che settimana! Si mangiava soli in stanza e niente campo, solo tanti tamponi".