Tuttosport sulle iscrizioni: “Juve Stabia, Livorno, Perugia e Trapani ok”

“Juve Stabia, Livorno, Perugia e Trapani ok”, titola così Tuttosport in edicola facendo il punto sulle iscrizioni in Serie C con le quattro retrocesse dalla serie cadetta che hanno presentato regolarmente la domanda per prendere parte della prossima stagione. Spazio poi anche a una nobile decaduta come il Siena che ripartirà dalla Serie D.

“Si va completando la prossima Lega Pro, a 60 squadre. Ieri a mezzanotte scadevano i termini per l'iscrizione alla Serie C delle 4 società retrocesse dalla B. Tutte hanno esercitato il diritto a partecipare: Perugia, Juve Stabia, Trapani e Livorno. Salgono così a 57 i club iscritti tra quelli aventi diritto, dopo che entro il 5 e 12 agosto le altre 53 società avevano depositato la documentazione e ricevuto la licenza nazionale. - si legge ancora sul quotidiano - Il Consiglio Federale, che si riunirà prossimamente, farà il punto sulle ultime domande pervenute. Per quanto concerne la Covisoc e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivo-Organizzativi, emetteranno il loro giudizio entro mercoledì 2 settembre. Col parere favorevole delle due commissioni la domanda di concessione della licenza nazionale sarà accolta”.