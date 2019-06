Tuttosport sulle panchine: "Mihajlovic e Liverani non cambiano"

Nelle pagine interne del giornale, Tuttosport compie la consueta carrellata di notizie di mercato (ma non solo) riguardanti le altre squadre della Serie A. Si parla però anche di panchine, come si evince dal titolo: "Mihajlovic e Liverani non cambiano". I due allenatori resteranno rispettivamente a Bologna e Lecce. Va verso la permanenza a Roma, sponda Lazio, anche Simone Inzaghi. I giallorossi romanisti, invece, potrebbero presto abbracciare Roberto De Zerbi. Il Sassuolo quindi si guarda intorno alla ricerca di un sostituto: stuzzica il nome di Aurelio Andreazzoli, ma restano in corsa anche Semplici e Ventura. Anche il Genoa deve sciogliere il nodo in panchina: difficile la permanenza di Prandelli, i nomi della sostituzione sono (anche qui) Andreazzoli e Semplici, oltre a Lamouchi e Nicola. La Sampdoria, per l'eredità di Giampaolo, sta valutando i nomi di Pioli e Di Francesco. Il neopromosso Verona non confermerà Aglietti ma pensa a Juric, pure cercato dalla SPAL qualora non dovesse restare Semplici (anche Ballardini è un'opzione per gli estensi).