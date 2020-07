Tuttosport sulle parole di Pioli: "Milan, ora non devi fermarti"

"Milan, ora non devi fermarti". Le parole del mister Stefano Pioli che fanno da titolo alle pagine 16-17 di Tuttosport: "Proviamoci: battiamo tutti - le parole dell'allenatore rossonero che prosegue - con lavoro e sacrificio per portare avanti le nostre idee. E' il momento che Calhanoglu diventi il leader che è".

Stasera alle ore 21.45 i rossoneri scendono in campo a Ferrara in trasferta contro lo Spal.