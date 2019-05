Tuttosport sulle parole di S. Inzaghi: "Queste sfide nel DNA Lazio"

© foto di stefano tedeschi

A poche ore dal calcio d'inizio della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, Simone Inzaghi ha dichiarato: "Queste sono sfide nel DNA Lazio", e così titola Tuttosport nelle sue pagine interne. Il tecnico biancoceleste prosegue poi: "Ho la fortuna di avere in rosa tanti giocatori che hanno già disputato sfide importanti. Ci dobbiamo arrivare molto lucidi e consapevoli di noi stessi". La Lazio è alla ricerca della sua settima Coppa Italia: l'ultima l'ha conquistata il 26 maggio 2013, imponendosi in finale sulla Roma per 1 a 0 grazie ad un gol di Senad Lulic.