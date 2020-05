Tuttosport sulle strategie di mercato dell'Inter: "Le 15 pedine di Marotta"

"Le 15 pedine di Marotta". Questo il titolo che Tuttosport nella sua edizione odierna, a pagina 11, dedica all'Inter. I nerazzurri mettono sul piatto giocatori importanti per raggiungere sul mercato gli obiettivi di Conte. Icardi, Perisic, Joao Mario e Lazaro sono i nomi di peso. PSG e Bayern potrebbero riscattare i primi due, mentre il portoghese ha estimatori in patria. L'austriaco è la carta per Werner. Dimarco e Salcedo, in prestito al Verona, potrebbero essere offerti per arrivare a Kumbulla.