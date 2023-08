Tuttosport sulle uscite della Juventus: "Bonucci proposto all'Ajax, gli olandesi riflettono"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si è dedicato anche al mercato in uscita della Juventus, che dovrebbe dire addio molto presto a Leonardo Bonucci. Il difensore centrale è stato proposto anche all'Ajax, che adesso sta riflettendo. Il classe '87 sarebbe disposto ad accettare anche un contratto annuale, con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili ad Euro 2024. L'operazione però non sarà facile, dato che Bonucci percepisce un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Ma la pista olandese permetterebbe all'ex Milan, ormai ai margini della rosa bianconera, di vivere una stagione di alto livello.