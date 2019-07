© foto di stefano tedeschi

In taglio laterale dell'edizione odierna di Tuttosport trova spazio il mercato del Milan, con titolo: "Svolta Milan, Correa non arriva". I rossoneri, battuti per 1 a 0 dal Benfica in amichevole, cambiano strategia sul mercato: l'esterno dell'Atletico Madrid Angel Correa ora difficilmente arriverà al Milan, mentre c'è il sì per Leo Duarte e Rafael Leao. Sarà dunque il portoghese, attaccante del Lille, la spalla di Piatek nell'attacco rossonero del prossimo anno, e non più l'argentino Angel Correa, che senza un'uscita importante come quella di Andrè Silva diventa troppo dispendioso.