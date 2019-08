Tuttosport: "Svolta Milan, ora l'Atletico sblocca Correa"

© foto di stefano tedeschi

Segnali di distensione da Madrid riportati in taglio laterale della prima pagina di Tuttosport oggi in edicola: "Svolta Milan, ora l'Atletico sblocca Correa". L'Atletico Madrid sembra ora pronto a lasciare partire Angel Correa in direzione Milano, dopo il no del giocatore al Monaco. Resta il nodo sulla valutazione: per i rossoneri vale 45 milioni, comprensivi di bonus, mentre per l'Atletico 55. Una differenza che dovrà essere limata nei prossimi giorni. Il giocatore ha rifiutato la proposta del Monaco perchè già d'accordo con Maldini, e ora attende l'accordo tra le società, che potrebbe arrivare dopo Ferragosto.