© foto di Imago/Image Sport

"A cosa serve Ibra se il Milan non decolla?", è questa la domanda che si pone questa mattina Tuttosport. Per fare davvero un colpaccio di mercato a gennaio, il club rossonero non può restare nei bassifondi della classifica. Lo svedese a 38 anni forse non può aspettarsi che venga chiamato da un club che lotta per lo scudetto p per la Champions, però non può nemmeno andare a trascinare fuori dai bassifondi una squadra che appare senza futuro.