Tuttosport titola: "Coloriamo Torino di granata"

"Coloriamo Torino di granata", titola Tuttosport in taglio basso, riservato alla proposta dei Toro Clubs per celebrare il 4 maggio, 71° anniversario della tragedia di Superga: "Coloriamo Torino e l'Italia di granata". L'impossibilità di salire al Colle, come avviene tutti gli anni per partecipare alle consuete celebrazioni, obbliga ad onorare la memoria del Grande Torino direttamente dai balconi di casa, con sciarpe al collo, magliette indosso e bandiere al vento.