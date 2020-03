Tuttosport titola: "Il pallone rubato"

"Il pallone rubato", questo il titolo che troviamo sulle colonne di Tuttosport in edicola questa mattina. Come un domino il calcio si sta fermando in tutto il mondo. Prima Cina e Giappone. Poi l'Italia e a seguire il resto d'Europa. Dopo gli Stati Uniti il prossimo stop è atteso in Sud America.