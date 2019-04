"Kean chiama Ajax. Toro chiama Zaza", questo il titolo che troviamo questa mattina sulla prima pagina di Tuttosport. Juventus ko a Ferrara: festa rimandata, ma lo Scudetto può arrivare oggi se il Napoli non vince a Verona. Kean, ancora a segno, rilancia la sua candidatura per la sfida di martedì nei quarti di Champions. Il Torino ha un match fondamentale per l'Europa: contro il Cagliari i granata punta sui gol di Zaza che deve far dimenticare l'assenza di Belotti.