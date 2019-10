© foto di Mattia Verdorale

"L'equilibraToro". Questo il gioco di parole che fa da titolo alla pagina 12-13 del quotidiano Tuttosport in riferimento al Torino, ma in particolar modo a Lukic, colui che secondo il giornale è l'universale che detta i tempi: "Mediano o dietro le punte, il serbo ricopre il ruolo decisivo per la proposta tattica di Mazzarri che lo stima sempre di più. Adesso è Meité che deve recuperar terreno. E il serbo domani può tagliare il traguardo delle 10 presenze in Nazionale".