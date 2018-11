Tuttosport titola: "Una bella Italia ma senza bomber"

© foto di www.imagephotoagency.it

Spazio anche all'Italia sulla prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. "Una bella Italia ma senza bomber", si legge in taglio alto. A San Siro finisce 0-0, azzurri brillanti e aggressivi soprattutto nel primo tempo, però resta una preoccupante difficoltà a trovare il gol. Con questo pareggio il Portogallo passa alle final four di Nations League.