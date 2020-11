Tuttosport: "Torino e Giampaolo, il futuro in ballo col trio da brividi"

Tuttosport utilizza nell'edizione odierna il titolo seguente sui granata: "Torino e Giampaolo, il futuro in ballo col trio da brividi". La classifica del club piemontese langue e non fa distinzioni tra un pareggio con il Crotone e uno con l'Inter e il campionato di Serie A sta dimostrando che perfino alla Juventus si può far male. Pensare diversamente condannerebbe il Torino a festeggiare come un trionfo la salvezza. Dopo la sosta la squadra di Giampaolo dovrà affrontare Inter, Sampdoria e i bianconeri e sarà necessario un cambio di marcia per non accettare senza scandalizzarsi quello che certificherebbe il fallimento del nuovo corso, l'ennesimo della gestione Cairo.