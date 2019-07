© foto di stefano tedeschi

Il Torino è alla ricerca di un secondo portiere affidabile da posizionare alle spalle di Sirigu e che possa farlo rifiatare nei momenti più intensi della stagione, così nelle ultime ore sarebbe stato proposto al club granata Emiliano Viviano, di proprietà dello Sporting Lisbona dopo la stagione in prestito alla SPAL. Ed il titolo in taglio laterale sull'edizione odierna di Tuttosport recita appunto: "Toro, idea Viviano". Nel frattempo i granata insistono per Simone Verdi con un'offerta basata su un prestito oneroso, che potrebbe arrivare fino a 4 milioni, più un obbligo di riscatto fissato attorno ai 18 milioni di euro.