Tuttosport: "Torino, oltre a Nzola spunta l'idea Duvan Zapata per l'attacco"

vedi letture

Torino, è caccia aperta all'attaccante. Per poter ambire all’Europa Ivan Juric sa bene di aver bisogno di un bomber vero là davanti. Sanabria e Pellegri non danno garanzie, quindi il dt Vagnati vuole muoversi con tempi larghi per anticipare la concorrenza. Come riferito da Tuttosport, a dicembre sono stati aperti i canali di comunicazione con lo Spezia per M’Bala Nzola, che fin qui in campionato vanta 9 gol in 18 partite. Il contratto dell’attaccante scade nel 2024 e il club spezzino, per non perderlo a parametro zero, intende fare cassa a luglio e chiede 5-6 milioni. Ma durante un incontro con l'Atalanta per trattare il rinnovo di Miranchuk, il Bologna ha sondato il terreno per Duvan Zapata. Anche il contratto del colombiano scade nel 2024, per Gasperini non è più indispensabile e il prezzo del cartellino è abbordabile. Occhio però alla concorrenza dell'Everton.