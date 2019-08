Tuttosport: "Torino, vice Sirigu: Paleari o Montipò"

© foto di stefano tedeschi

Il taglio alto della prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport è dedicato al Torino, ancora alla ricerca di un secondo portiere che possa fare la riserva di Salvatore Sirigu e garantire tranquillità e sicurezza in caso di bisogno. Così si valutano i numeri uno di Cittadella e Benevento, Alberto Paleari e Lorenzo Montipò: per il primo la distanza economica con il club veneto si sta assottigliando. Il tutto in attesa di poter annunciare l'acquisto di Simone Verdi dal Napoli