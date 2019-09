© foto di stefano tedeschi

Grande titolo anche per il Torino sulla prima pagina di Tuttosport: "Toro, 6 primo". La formazione di mister Mazzarri supera l'Atalanta di Gasperini al Tardini di Parma per 3 reti a 2 e si porta in testa alla classifica con sei punti dopo due giornate al pari di Inter e Juventus. Ottima la partita disputata dai granata contro l'Atalanta, con gli orobici che recuperano il vantaggio iniziale firmato Kevin Bonifazi grazie alle reti di Duvan Zapata a cavallo dell'intervallo. Poi nella ripresa le reti di Berenguer e Armando Izzo riportano avanti il Torino.