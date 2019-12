© foto di stefano tedeschi

"Toro, c'è la rivolta in curva Primavera", è il titolo scelto dall'edizione odierna di Tuttosport. Problemi interni per il Torino, con alcune famiglie che hanno deciso di portare in tribunale il presidente Cairo per responsabilità civilistica dopo gli scontri in Curva Primavera avvenuti durante Torino-Inter. Quando la situazione in campo sembrava essersi calmata, ecco la grana fuori dal campo.