© foto di stefano tedeschi

"Toro, che botte! Inter, che Barella!", questo è il titolo centrale dell'edizione odierna di Tuttosport, dedicato ad Inter e Torino, che vivono due situazioni opposte e che si affronteranno nel prossimo turno di campionato. In casa nerazzurra il mister Antonio Conte si gode un Niccolò Barella in forma strepitosa anche in Nazionale ed è ora diventato intoccabile nello scacchiere tattico nerazzurro. I granata invece devono far fronte a numerosi infortuni: si fermano Lyanco per un guaio al ginocchio, rischia due mesi di stop, e Laxalt per un problema muscolare che lo terrà fuori fino a metà dicembre, così come Iago Falque.