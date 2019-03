"Toro d'assalto. E spuntano i bonus per la Champions". Nella prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport, come di consueto, c'è anche spazio per le ultime di casa Torino. La squadra di Mazzarri oggi se la vedrà col Frosinone per provare a dare continuità agli ultimi buoni risultati. D'altronde, non mancano di certo gli stimoli - anche economici - per sognare l'Europa.