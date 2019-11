© foto di stefano tedeschi

In taglio alto l'edizione odierna di Tuttosport titola sul Torino: "Toro, Derby da incubo". I granata stanno attraversando un momento da incubo, la squadra sembra allo sbando ed ora è in ritiro dopo il flop all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Il tecnico Walter Mazzarri è in bilico e domani sarà una sfida terribile contro la Juventus di Maurizio Sarri.