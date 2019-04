A poche ore dalla sfida di Parma. Tuttosport carica il Torino e il suo atleta principe Andrea Belotti: lo stesso Mazzarri ieri in conferenza stampa ha esaltato il gallo: "Una forza della natura. Guai a mollare ora", si legge oggi in prima pagina. Gara in programma alle 15 allo stadio Tardini di Parma.