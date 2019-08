© foto di Mattia Verdorale

"Toro, incorna Cutrone!" Questo il titolo a pagina 12 che il quotidiano Tuttosport dedica ai granata di Mazzarri. Per la sfida di giovedì con lo Shakhtyor, l'allenatore recupera il faro del suo centrocampo: Daniele Baselli. Se il Toro dovesse superare la doppia sfida valida per le qualificazioni dell'Europa League allora giocherebbe lo spareggio con la vincente tra Pyunik o Wolverhampton per accedere ai gironi.