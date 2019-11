Tuttosport: "Toro, l'inchiesta. Il Filadelfia resta fermo"

© foto di stefano tedeschi

Taglio laterale dedicato al Torino ed allo stadio Filadelfia, dove i lavori non sono mai iniziati e resta tutto sulla carta. Rinvio su rinvio, nulla si muove. Così Tuttosport oggi in edicola titola: "Toro, l'inchiesta. Il Filadelfia resta fermo". Dopo quattro anni di parole il progetto di avere un centro sportivo entro il 2020 è ormai irrealizzabile. Il Torino dichiara: "Lungaggini burocratiche", ma il Comune risponde: "Per noi è tutto ok".