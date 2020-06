Tuttosport: "Toro: mani su Gino e occhi su Hurtado"

"Toro: mani su Gino e occhi su Hurtado". Questo il titolo a pagina 11 che Tuttosport dedica al mercato del Torino: "Le idee di Vagnati si sviluppano anche in Sud America, da dove filtra la notizia del forte interesse per una mezzala di 27 anni che può agire anche da regista e per una giovane punta centrale. Granata in pressing sul centrocampista uruguaiano dell'Aldosivi che ha già fatta una comparsa in Italia con il Carpi. Piace anche il centravanti del Boca Juniors".