"Toro, Mazzarri sfida 4 ossessioni". Questo il titolo che è possibile trovare a pagina 12-13 del quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola in riferimento alla sfida del weekend tra Torino e Inter: "L'Inter dell'esonero, il Conte dei veleni, classifica e futuro. L'unico licenziamento, gli sfottò che ha generato, le liti di Pechino: serve il riscatto vero per non rivedere i fantasmi".