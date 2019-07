© foto di stefano tedeschi

In taglio alto di prima pagina di Tuttosport trova spazio il mercato del Torino. I granata hanno rifiutato un'offerta importante, di circa 60 milioni, dagli inglesi del West Ham per il loro attaccante e capitano Andrea Belotti: il presidente Urbano Cairo ha fatto muro, come già successo per Armando Izzo. Nel mercato mai dire mai, ma al momento il numero uno granata è irremovibile: Belotti non si muove. Se ne riparlerà dopo il preliminare di Europa League. Ieri 15 reti nel primo test stagionale, quattro del Gallo e 6 di Zaza: ottimi segnali di forma e di affiatamento.