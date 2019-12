Tuttosport: "Toro, non rovinare il natale ai tifosi"

"Toro, non rovinare il natale ai tifosi". Questo il titolo a pagina 10-11 sul quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola: "Dal Lecce a Verona, 4 mesi tra incubi: via alla svolta? Una squadra senza equilibrio: così non si va in Europa. Mazzarri: "Servono più concentrazione e cattiveria. Ho rivisto 100 volte la partita del Bentegodi: tutto incredibile! Belotti? Ora sta benissimo".