vedi letture

Tuttosport: "Toro, ora battaglia!"

"Toro, ora battaglia!". Questo il titolo a pagina 14 che Tuttosport dedica alle parole dell'allenatore granata Moreno Longo che in conferenza ha cercato di caricare i suoi in vista della gara di stasera contro il Milan. Ecco alcune sue parole: "Io giovane ma non rimbambito. E' bagarre salvezza. La consapevolezza di dover lottare per salvarci ce l'ho da quando sono arrivato e ho cercato di trasmetterla. Gli alibi sono finiti. Tutti".