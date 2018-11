Tuttosport: "Toro per l'Europa serve di più"

Spazio sulla prima pagina di Tuttosport anche al posticipo del lunedì che ha visto il Toro impattare per 0-0 a Cagliari. "Toro per l'Europa serve di più" è il titolo del quotidiano sportivo che poi scrive: "I granata dominano a Cagliari, ma non riescono a sfondare il muro dei sardi salvati dalle parate di Cragno. Fallito l'aggancio al 6° posto, adesso occorre cambiare passo".