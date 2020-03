Tuttosport: "Toro, sbrigati. Blinda Ansaldi"

"Toro, sbrigati. Blinda Ansaldi", titola in taglio laterale l'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano titola sull'esterno del Torino Cristian Ansaldi, che a giugno è in scadenza di contratto e potrebbe liberarsi a parametro zero. A pensarci è anche l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Mister Longo lo ha inserito nella lista dei quattro indispensabili, insieme a Sirigu, Belotti e Baselli, ma la società deve stringere i tempi per il rinnovo, per evitare di perderlo nel prossimo mercato a parametro zero.