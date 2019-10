© foto di stefano tedeschi

Taglio alto dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato alle parole di Roberto Donadoni, ex allenatore di Simone Verdi a Bologna, che tranquillizza i tifosi del Torino: "Toro, vedrai: Verdi vale 10 gol". Queste le parole del tecnico che ha valorizzato il trequartista granata con due splendide stagioni in rossoblu: "Ha grande voglia di riscatto. Il segreto per farlo rendere? Liberare il suo estro".