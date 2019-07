Tuttosport: "Toro, serve di più"

© foto di stefano tedeschi

Il Torino ha vinto per 3 a 2 l'amichevole disputata ieri contro la Pro Patria, ma i segnali non sono stati ottimi ad una settimana dal debutto europeo contro il Debrecen, così l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Toro, serve di più". E mister Mazzarri striglia la squadra, ricordando come siano molte le cose che dovranno migliorare prima del preliminare di Europa League del 25 luglio, a partire dalla leggerezza con cui sono state affrontate certe situazioni di gioco. Intanto Simone Verdi si avvicina ai granata.