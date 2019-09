© foto di stefano tedeschi

Per la squadra di Mazzarri è arrivato il momento della verità, in una gara in cui è vietato sbagliare di nuovo, così l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Toro, sveglia". La sfida contro il Milan di giovedì arriva dopo due sconfitte di fila e diventa già decisiva per le ambizioni stagionali dei granata. Verdi con Iago Falque e Belotti la soluzione per l'attacco, mentre dietro fa il suo rientro Nkoulou.