© foto di stefano tedeschi

Il Torino, dopo aver ritrovato la vittoria ed il sorriso contro il Brescia nell'anticipo del sabato, non vuole ora perdere la strada ritrovata. Così durante la sosta Walter Mazzarri non permette distrazioni: dai tre giorni e mezzo che di solito concedeva all'inizio delle soste per le nazionali è passato a solo due giorni, che non permetteranno troppi eccessi. E l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Toro, via la pancia. C'è la dieta Mazzarri".