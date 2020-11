Tuttosport: "Torreira già ai margini dell'Atletico Madrid, Torino pronto a riprovarci"

vedi letture

Tuttosport si sofferma su Lucas Torreira: "Già ai margini dell'Ateltico Madrid, Torino pronto a riprovarci". Il club granata continua a monitorare la sua situazione in Spagna, a Torino sarebbe sempre titolare. Il centrocampista rischia di perdere anche la nazionale uruguaiana, a Madrid le cose non stanno andando bene, sperava di trovare più spazio e mettersi in evidenza. Al contrario ora è ai margini del progetto del Cholo, per cui non è escluso che chieda di essere nuovamente ceduto a gennaio e qui potrebbe tornare in scena il Toro. Giampaolo avrà un ruolo decisivo, l'uruguaiano stravede per il tecnico.