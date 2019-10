Tuttosport: "Totti vieni a fare il mondiale di calcio a 5"

"Totti vieni a fare il mondiale di calcio a 5". Così titola in prima pagina in taglio basso l'edizione odierna di Tuttosport sulle parole del presidente Montemurro. Quest'ultimo, infatti, come riporta il quotidiano, avrebbe invitato l'eterno numero dieci della Roma ad iniziare a giocare al calcio a 5 per poi andare anche ai mondiali.